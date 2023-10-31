Банк Японии отказался от жесткой верхней границы доходности госбондов

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Банк Японии принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности десятилетних государственных облигаций по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания.

Теперь регулятор будет считать верхнюю границу доходности в 1% скорее ориентиром, а не жестким лимитом для доходности госбондов, говорится в заявлении японского центробанка. Ранее ориентиром был диапазон плюс/минус 0,5% годовых.

Тем временем остальные параметры денежно-кредитной политики оставлены неизменными. Так, краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

"Фактически Банк Японии отказался от политики регулирования кривой доходности, и мы полагаем, что руководители центробанка могут покончить с отрицательными ставками уже в январе", - отметил экономист Capital Economics Марсель Тьелиан.

Кроме того, Банк Японии опубликовал обновленные макроэкономические прогнозы.

Теперь регулятор ожидает, что базовый показатель инфляции - потребительские цены без учета свежих продуктов питания - в текущем финансовом году, который завершается в марте 2024 года, составит 2,8% вместо предыдущего прогноза в 2,5%. В следующем фингоду инфляция, как ожидается, останется на уровне 2,8%. Ранее предполагалось, что показатель опустится до 1,9%.

Японский центробанк прогнозирует, что экономика страны будет восстанавливаться умеренными темпами за счет отложенного спроса. При этом руководство регулятора указало на давление, которое испытывает ВВП Японии из-за замедления роста глобального ВВП.

Банк Японии вновь подтвердил готовность задействовать все имеющиеся инструменты для смягчения ДКП в случае необходимости.

Утром во вторник доходность 10-летних госбондов Японии достигла 0,955%, обновив максимум с мая 2013 года, пишет MarketWatch. Стоимость американской валюты в паре с иеной подскочила на 0,7% и составляет 150,19 иены против 149,10 иены на закрытие предыдущей сессии.