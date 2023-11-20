Аналитик посоветовал Банку Японии отказаться от сверхмягкой ДКП для поддержки иены

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Банку Японии следует отказаться от ультрамягкой денежно-кредитной политики, если он хочет поддержать курс нацвалюты, сказал CNBC аналитик Deutsche Bank Тим Бейкер.

"Для того, чтобы дела у иены пошли ощутимо лучше, все остальные центробанки мира должны перейти к более мягкой ДКП, или же Банк Японии должен отказаться от количественного смягчения и отрицательных ставок", - считает Бейкер.

Иена в паре с долларом в понедельник торгуется на уровне 148,83 иены за $1, дорожая на 0,5%. Ранее в этом году она падала до минимального за 33 года уровня в 151,94 иены за $1.

"Объем количественного смягчения, проводимого Банком Японии, превышает аналогичные объемы ФРС и ЕЦБ, и им приходится повышать эти объемы, - сказал Бейкер. - Кажется, они действуют слишком медленно".

Банк Японии - единственный из крупных ЦБ, кто сохраняет ключевую процентную ставку на отрицательном уровне. На прошлом заседании регулятор принял решение придерживаться более гибкого подхода к колебаниям доходности десятилетних государственных облигаций: теперь он считает верхнюю границу доходности в 1% скорее ориентиром, а не жестким лимитом для доходности госбумаг.

Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ составляет минус 0,1% годовых.