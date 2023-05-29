Банк Японии получил убыток от инвестиций в гособлигации впервые за 17 лет

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Банк Японии отчитался о балансовом убытке от вложений в японские государственные облигации в размере 157,1 млрд иен ($1,12 млрд) в прошлом финансовом году, завершившемся в марте.

Японский ЦБ зафиксировал убыток от инвестиций в госбонды Японии впервые за 17 лет, отмечает MarketWatch. В прошлом фингоду регулятор получил прибыль в размере 4,373 трлн иен.

Убыток стал следствием снижения стоимости облигаций на фоне роста их доходности. В январе доходность 10-летних госбондов Японии достигала 0,545% на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики в стране. В понедельник показатель находится на уровне 0,43%.