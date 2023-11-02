Чистая прибыль "Татнефти" за девять месяцев по РСБУ выросла на 13%

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Татнефти" за девять месяцев 2023 года по РСБУ выросла на 13% относительно аналогичного периода прошлого года, до 208,395 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка, напротив, сократилась на 9,8%, до 899,68 млрд рублей, себестоимость снизилась на 4,8%, до 617,43 млрд рублей.

Прибыль от продаж снизилась на 27,4%, до 213,53 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие 2023 года "Татнефть" получила 128,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (-15,7% относительно первого полугодия-2022). Таким образом, чистая прибыль компании за третий квартал составила 80,28 млрд рублей. Этот показатель почти на 3% превосходит результат второго квартала 2023 года (77,99 млрд рублей) и в 2,5 раза - третьего квартала 2022 года (31,93 млрд рублей).

Такой показатель чистой прибыли позволяет рассчитывать на дивиденды за третий квартал в размере 17,26 рубля на акцию. По итогам первого полугодия 2023 года "Татнефть" выплатила акционерам 27,54 рубля на акцию.

Дивидендная политика компании предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. При этом в последние годы промежуточные дивиденды (за полугодие и третий квартал) соответствовали именно показателям отчета по РСБУ.

Уставный капитал НК составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. 200 рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 690 тыс. 700 обыкновенных и 147 млн 508 тыс. 500 привилегированных акций номиналом один рубль. По состоянию на 30 июня 2023 года правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.