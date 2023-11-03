Выручка ПАО "НЛМК" в I полугодии составила 348,1 млрд рублей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" впервые за последние полтора года с момента введения ограничений на раскрытие информации, опубликовало финансовую отчетность.

Выручка НЛМК по РСБУ составила в январе-июне 2023 года 348,1 млрд рублей, чистая прибыль – 73,1 млрд рублей.

Сравнительные данные за первое полугодие 2022 года в отчетности не приводятся.

Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки.

Валовая прибыль НЛМК за первое полугодие составила 117,6 млрд рублей, прибыль от продаж – 82,7 млрд рублей, прибыль до налогообложения – 88,4 млрд рублей, себестоимость продаж – 230,5 млрд рублей.

Группа НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.