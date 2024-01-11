Выручка ПАО "НЛМК" за 9 месяцев 2023 года составила 524,8 млрд рублей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" за 9 месяцев 2023 года составила 524,8 млрд рублей, чистая прибыль - 182,1 млрд рублей, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Сравнительные данные за аналогичный период 2022 года в документе не приводятся.

Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки.

По итогам первого полугодия 2023 года выручка НЛМК по РСБУ составила 348,1 млрд рублей, чистая прибыль - 73,1 млрд рублей, сообщалось ранее.

Валовая прибыль НЛМК в январе-сентябре прошлого года составила 169,7 млрд рублей (117,6 млрд рублей за I полугодие 2023г.), прибыль от продаж - 116,6 млрд рублей (82,7 млрд рублей), прибыль до налогообложения - 211,1 млрд рублей (88,4 млрд рублей), себестоимость продаж - 355,1 млрд рублей (230,5 млрд рублей).

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.