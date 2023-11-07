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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ЦБ РФ ожидает начала постепенного снижения годовой инфляции весной 2024 года

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Инфляция в России в годовом выражении постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

"В дальнейшем расширение спроса будет соответствовать темпам прироста внутренне ориентированного выпуска и поэтому не будет вызывать повышенного роста цен", - отмечает ЦБ.

Годовая инфляция, по прогнозу Банка России, продолжит ускоряться в IV квартале 2023 года - ЦБ ее оценивает в этот период в 7,25% (при этом регулятор отмечает, что это центральная точка прогнозного диапазона). "Инфляция с поправкой на сезонность в IV квартале 2023 года заметно превысит 4% в пересчете на год", - подчеркивает Банк России.

ЦБ в октябре повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7,0-7,5% с 6,0-7,0%. ЦБ ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году (этот уровень, по мнению регулятор, тоже соответствует понятию "вблизи цели") и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

ЦБ РФ
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