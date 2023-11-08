Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:44

Казахстан пока не планирует покупать газ в России для собственных нужд

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан пока не планирует покупать российский газ для собственных нужд, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Будет зависеть от индикативного баланса", - добавил он.

В октябре Саткалиев говорил, что Казахстан рассчитывает покрывать прогнозируемый внутренний дефицит в газе за счет поставок из России.

7 ноября Минэнерго Казахстана сообщало, что возникли перебои с поставками сжиженного углеводородного газа на автогазозаправочные станции в Астане, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Проблему обещали решить в ближайшие дни.

Казахстан Минэнерго Астана Алмасадам Саткалиев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть упала до минимума с июля и продолжает дешеветь

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти и ЖУВ в РФ в 2023 г. на 100 тыс. б/с

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти и ЖУВ в РФ в 2023 г. на 100 тыс. б/с

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent на 2023 г. до $83,99 за баррель

Головная компания ПАО "Газпром" в III кв. получила 0,7 трлн руб. прибыли

Головная компания ПАО "Газпром" в III кв. получила 0,7 трлн руб. прибыли

"СПБ биржа" отменила запуск торгов новой порцией китайских акций с 8 ноября

В Думу внесли поправки о возвращении топливного демфпера с октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });