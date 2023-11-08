Казахстан пока не планирует покупать газ в России для собственных нужд

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан пока не планирует покупать российский газ для собственных нужд, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

"Будет зависеть от индикативного баланса", - добавил он.

В октябре Саткалиев говорил, что Казахстан рассчитывает покрывать прогнозируемый внутренний дефицит в газе за счет поставок из России.

7 ноября Минэнерго Казахстана сообщало, что возникли перебои с поставками сжиженного углеводородного газа на автогазозаправочные станции в Астане, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях. Проблему обещали решить в ближайшие дни.