Brent подорожала до $80,64 за баррель

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут вечером в четверг на фоне ослабления доллара США.

К 18:03 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,1 (1,38%), до $80,64 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,15 (1,53%), до $76,48 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.