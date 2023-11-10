НРД ожидает, что быстрый перевод бумаг между брокерами покроет 60% рынка к середине 2024 г.

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) ожидает, что сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами к середине следующего года сможет покрыть 60% рынка, сообщил председатель правления НРД Виктор Жидков.

О том, что НРД разработал систему быстрого перевода ценных бумаг и начинает тестировать ее с брокерами, стало известно в августе.

"Мы считаем, что базовых ограничений нет, есть только скорость. Наверное, в середине 2024 года мы покроем 60% рынка. Мне так кажется", - сказал Жидков в ходе выступления на форуме Finopolis.

Он отметил, что для работы сервиса нужно решить несколько вопросов: внести изменения в Налоговый кодекс и закон о рынке ценных бумаг, а также собрать достаточное количество брокеров.

По его словам, с рядом игроков, в том числе крупных, уже есть договоренность. "Это и Сбербанк, и МКБ, и Совкомбанк, это и ребята, которые реально хорошие, боевые брокерские компании. Нет самого крупного, потому что он как раз и переживает больше всего по поводу того, зачем ему это нужно, потому что думает, что будет донором", - добавил глава НРД.

По его словам, тарифы НРД по этому сервису, если и будут, то минимальные.