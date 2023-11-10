Honda повысит зарплаты работников американских заводов на 11%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Honda Motor Co. повысит зарплаты сотрудников своих предприятий в США на 11% с января 2024 года, пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, ссылающейся на внутренний документ компании, Honda также сократит срок, в течение которого зарплата сотрудника может дорасти до максимальной, с шести лет до трех.

Таким образом Honda стремится сделать зарплаты в компании конкурентоспособными, и ее руководство продолжит отслеживать условия на рынке для привлечения и удержания сотрудников, отмечается в документе.

Ранее профсоюз работников автомобильной отрасли (United Auto Workers, UAW) США добился существенного повышения зарплат и улучшения других условий труда для сотрудников американских предприятий General Motors Co., Ford Motor Co. и Stellantis NV.

Вслед за этим другой японский автопроизводитель - Toyota Motor - объявил о повышении зарплат работников американских заводов на 9%.

Глава UAW Шон Фейн после завершения успешных для профсоюза переговоров с "большой тройкой" американских автопроизводителей заявил о намерении привлечь в профсоюз и сотрудников зарубежных компаний, включая Toyota.

"Когда мы вернемся за стол переговоров в 2028 году, это будут уже переговоры не с "большой тройкой", а с "большой пятеркой" или даже с "большой шестеркой" автопроизводителей", - сказал Фейн.