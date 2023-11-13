Германская Continental планирует сократить тысячи сотрудников ради экономии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Германская компания Continental AG сообщила, что намерена сократить несколько тысяч работников в рамках реструктуризации автомобильного бизнеса с целью сокращения расходов. Сколько именно человек будет сокращено, в компании еще не решили.

Подробнее о планируемых увольнениях компания сообщит 4 декабря.

Всего в Continental работают около 200 тысяч человек, из них около 100 тысяч заняты производством автокомпонентов. Остальные сотрудники работают в оставшихся трех сегментах, включая выпуск шин и продукции на заказ для других предприятий.

План предусматривает уменьшение затрат примерно на 400 млн евро в год начиная с 2025 года.

Помимо увольнений, Continental намерена упразднить подразделение "умной мобильности" (smart mobility), после чего в автомобильном сегменте останутся пять подразделений.