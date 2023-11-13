В Tez Tour сообщили о снижении многими отелями в Турции цен на лето 2024 года

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в Турции у российских туристов в начале летнего сезона 2023 года оказался значительно ниже ожидаемого из-за повышения цен турецкими отельерами, поэтому на следующий год многие из них снизили цены в валюте примерно на 30%, сообщил "Интерфаксу" гендиректор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов.

"Турция потеряла раннее бронирование из-за высоких цен, а когда отельеры сделали скидки, произошло ослабление рубля по отношению к доллару и евро. И если этот сезон отельеры немножко проиграли, то на следующий многие дают цены в евро ниже примерно на 30%, чем были в этом году. Если курсы мировых валют не продолжат расти к рублю, то цена будет ниже в валюте, чем в этом году", - сказал он.

По его данным, из-за повышения цен на 30% перед началом летнего сезона Турция в 2023 году недосчитается более миллиона туристов, в том числе и обеспеченных, которые выбирали более экзотические направления.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, в 2019 году страну посетили 7 млн россиян. В 2022 году турпоток начал восстанавливаться после пандемии и составил 5 млн. В начале года в посольстве страны прогнозировали, что с января по декабрь в страну приедут 6 млн россиян. С января по сентябрь турпоток превысил 5 млн человек.