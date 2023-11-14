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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Инфляция в США в октябре замедлилась до 3,2%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре 2023 года выросли на 3,2% в годовом исчислении, сообщило Министерство труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 3,7% в сентябре. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение темпов до 3,3%.

Энергоносители в прошлом месяце подешевели на 4,5% в годовом выражении (после спада на 0,5% в сентябре). Цены на продукты питания увеличились на 3,3% (+3,7% в сентябре), на новые автомобили - на 1,9% (+2,5%). Транспортные услуги подорожали на 9,2% (+9,1%).

Индекс CPI в октябре не изменился относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,1%. Показатель не вырос впервые с июля 2022 года.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на минимальные за два года 4% в годовом выражении и на 0,2% в помесячном. Консенсус-прогноз предполагал рост на 4,1% и 0,3% соответственно. В сентябре индикатор поднялся на 4,1% за год и на 0,3% за месяц.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание ФРС состоится 12-13 декабря.

CPI США ФРС Минтруда
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