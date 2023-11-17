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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

FESCO отмечает стабилизацию ставок фрахта на Дальнем Востоке

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Фрахтовые ставки на рынке морских контейнерных перевозок на Дальнем Востоке стабилизировались, дальнейшего снижения пока не ожидается, сказал "Интерфаксу" вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы FESCO Герман Маслов.

"Мы считаем, что ставки фрахта на Дальнем Востоке после продолжительного снижения в течение полугода стабилизировались. Дальнейшей тенденции к снижению мы пока не видим, - сообщил он. - Идет сокращение количества небольших игроков, которые раньше работали на рынке, была масса компаний, которые запускали небольшие суда (вместимостью) 250-400 TEU, это очень небольшой тоннаж и при действующих ставках с таким тоннажем очень сложно работать".

На Дальнем Востоке ставки сейчас около $2000 за доставку контейнера из КНР в Россию (порт-порт), это без учета доставки в центральную часть России. В Петербурге ставки выше, отметил топ-менеджер.

Говоря о южном бассейне, Маслов добавил, что у группы пока нет прямых сервисов из портов КНР в Новороссийск. "Сервис по маршруту Китай-Новороссийск мы запустим в начале следующего года", - сказал он.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тысяч. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO Владивосток Китай Новороссийск Герман Маслов
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