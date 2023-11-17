FESCO отмечает стабилизацию ставок фрахта на Дальнем Востоке

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Фрахтовые ставки на рынке морских контейнерных перевозок на Дальнем Востоке стабилизировались, дальнейшего снижения пока не ожидается, сказал "Интерфаксу" вице-президент по линейно-логистическому дивизиону группы FESCO Герман Маслов.

"Мы считаем, что ставки фрахта на Дальнем Востоке после продолжительного снижения в течение полугода стабилизировались. Дальнейшей тенденции к снижению мы пока не видим, - сообщил он. - Идет сокращение количества небольших игроков, которые раньше работали на рынке, была масса компаний, которые запускали небольшие суда (вместимостью) 250-400 TEU, это очень небольшой тоннаж и при действующих ставках с таким тоннажем очень сложно работать".

На Дальнем Востоке ставки сейчас около $2000 за доставку контейнера из КНР в Россию (порт-порт), это без учета доставки в центральную часть России. В Петербурге ставки выше, отметил топ-менеджер.

Говоря о южном бассейне, Маслов добавил, что у группы пока нет прямых сервисов из портов КНР в Новороссийск. "Сервис по маршруту Китай-Новороссийск мы запустим в начале следующего года", - сказал он.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тысяч. Флот группы включает 35 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.