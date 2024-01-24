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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

FESCO отметила восстановление контейнерного рынка России до уровней 2021 года

Компания ожидает роста контейнерных перевозок на 5-6% ежегодно до 2027 года

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Общий объем российского контейнерного рынка по итогам 2023 года составил почти 6,5 млн TEU, рынок восстановился до значений 2021 года, говорится в презентации президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева, представленной на Дне Дальнего Востока и Арктики на международной выставке-форуме "Россия".

FESCO ожидает роста контейнерных перевозок на 5-6% ежегодно до 2027 года.

По данным FESCO, контейнерный рынок России по итогам 2022 года сократился на 15,9% по сравнению с 2021 годом, до около 5,492 млн. Таким образом рост в 2023 году составил порядка 18% по сравнению с 2022 годом.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тысяч. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO ДВМП РЖД Аркадий Коростелев
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