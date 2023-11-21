Ценовые ожидания российских предприятий в ноябре остаются повышенными

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В ноябре 2023 года ценовые ожидания предприятий уменьшились после роста в предыдущие четыре месяца, но пока остаются выше средних значений III квартала 2023 года и значительно превышают значения 2017-2019 годов, когда уровень инфляции был вблизи целевого, сообщил Банк России.

Снижение ценовых ожиданий отмечено в большинстве отраслей, их повышение зафиксировано у предприятий добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства и водоснабжения.

Рост издержек предприятий в ноябре замедлился во всех видах экономической деятельности, за исключением электроэнергетики. "Это в том числе было связано и с укреплением рубля", - отмечает Банк России. При этом в целом оценки предприятий сохранялись вблизи локальных максимумов текущего года.

В числе факторов роста затрат участники опроса ЦБ отмечали увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, комплектующих и материалов, удорожание грузоперевозок из-за повышения тарифов транспортных компаний, а также рост зарплаты для привлечения и удержания работников в условиях дефицита кадров.

В большинстве отраслей в ноябре респонденты реже сообщали о повышении текущих отпускных цен на продукцию или услуги, чем месяцем ранее.