Elliott консолидировала долю более чем на $2 млрд во владельце вышек связи Crown Castle

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Elliott Investment Management нарастила долю в Crown Castle (бывшей Crown Castle International), владеющей вышками беспроводной связи, до более чем $2 млрд и планирует обсудить с ней способы повышения стоимости ее акций.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Какие именно способы будут обсуждаться, не сообщается. Газета отмечает, что Elliott - инвестор-активист, который добивается изменений в портфельных компаниях, в том числе продажи активов и смены руководства.

Так, недавно о смене CEO на фоне ее давления заявили NRG Energy и Goodyear Tire & Rubber Co..

В июле 2020 года Elliott заявляла, что владеет долей на $1 млрд в Crown Castle.

Акции Crown Castle, которая сдает вышки в долгосрочную аренду таким операторам, как T-Mobile, AT&T и Verizon Wireless, дорожают на 5% на предварительных торгах в понедельник.