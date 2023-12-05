Минфин 6 декабря проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минфин 6 декабря проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в объеме остатков, доступных для размещения, сообщила пресс-служба ведомства.
Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 декабря 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).