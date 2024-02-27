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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Сумму страховки по счетам эскроу могут повысить вдвое - до 20 млн рублей

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Страховая сумма возмещения по счетам эскроу может быть повышена вдвое, до 20 млн рублей, сообщила в интервью "Интерфаксу" зампред Банка России Ольга Полякова.

С 1 июля 2019 года застройщики жилья обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки. Страховой лимит по таким счетам установлен в размере 10 млн рублей.

"Мы планируем эту сумму повысить, потому что, очевидно, недвижимость может стоить дороже, и текущий размер возмещения в 10 млн рублей не покрывает эту сумму. Обсуждается увеличение в два раза - до 20 млн рублей", - сказала Полякова.

По данным ЦБ, на конец 2023 года на счетах эскроу было размещено 5,6 трлн рублей (рост за год на 38%).

Ольга Полякова Банк России ЦБ РФ
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