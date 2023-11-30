Рост ВВП Турции в III квартале ускорился до 5,9% и оказался лучше прогноза

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Турции в третьем квартале 2023 года выросла на 5,9% в годовом выражении, сообщил статистический институт страны (TurkStat).

Темпы подъема увеличились по сравнению с пересмотренными в сторону повышения 3,9% во втором квартале и оказались лучше ожиданий аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 5,6% в июле-сентябре, по данным Trading Economics.

Потребительские расходы в минувшем квартале выросли на 11,2%. Они повышаются двухзначными темпами уже восемь кварталов подряд.

Госрасходы увеличились на 5,3%, инвестиции бизнеса - на 14,7%.

Экспорт в июле-сентябре повысился на 1,1%, импорт - на 14,5%.

ВВП Турции в третьем квартале относительно предыдущих трех месяцев увеличился на 0,3%. В апреле-июне, согласно пересмотренным данным, был зафиксирован подъем на 3,3%.