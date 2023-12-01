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Brookfield привлекла $28 млрд в новый фонд инфраструктурных инвестиций

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Канадская Brookfield Asset Management Ltd. привлекла средства инвесторов в размере $28 млрд в новый фонд инфраструктурных инвестиций.

Brookfield Infrastructure Fund V является крупнейшим фондом, ориентированным на инвестиции в аэропорты, автомагистрали, трубопроводы, экспортные терминалы и другие инфраструктурные активы, отмечает Financial Times. Он также является рекордным по объему для самой Brookfield.

Тренд на "деглобализацию", когда крупные компании стремятся перенести производство ближе к дому и закупать энергоресурсы у своих геополитических союзников, существенно расширил пул потенциальных инфраструктурных инвестиций, заявил Financial Times Сэм Поллок, возглавляющий инфраструктурное направление Brookfield.

"Я думаю, сейчас огромное количество возможностей для размещения капитала", - сказал он.

Перенос в США производственных мощностей, в том числе в полупроводниковой отрасли, "требует массу нового капитала для укрепления цепочек поставок и энергетической инфраструктуры", считает Поллок.

По его оценкам, потребуется $1 трлн инвестиций для "переоборудования цифровой инфраструктуры по всему миру", создания дата-центров и оптоволоконных сетей.

Канадская инвесткомпания управляет активами на сумму $850 млрд.

США Brookfield Asset Management Brookfield Сэм Поллок Канада
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