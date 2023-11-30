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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Грузопоток паромной линии Усть-Луга – Балтийск в ноябре увеличился на 13% к октябрю

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Железнодорожные паромы линии Усть-Луга - Балтийск в ноябре 2023 года перевезли 126 тыс. тонн грузов, что на 13% больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Оборонлогистика" (оператор линии).

"В ноябре штормовая Балтика не оказала серьезного влияния на движение паромов и судов грузовой линии, как это было в октябре. Рейсы не отменялись, грузовые операции в портах не останавливались. В ноябре на линии работали все 4 железнодорожных парома, которые перевезли в обе стороны 126 тыс. тонн грузов, в том числе свыше 2,5 тыс. вагонов и 2,3 тыс. единиц накатной техники. Это на 13% больше, чем в прошлом месяце", - сообщили в пресс-службе.

Основную номенклатуру перевозимых грузов, как обычно, составили горюче-смазочные и строительные материалы, удобрения, продукты питания.

На контейнерной линии Санкт-Петербург - Калининград по итогам ноября отмечается незначительное снижение количества перевезенных грузов, поскольку судно "Спарта II" в этом месяце проходило плановый ремонт в рамках промежуточного освидетельствования.

Всего же суда "Спарта" и "Спарта II", задействованные на линии, перевезли в ноябре порядка 20 тыс. тонн грузов, что на 6 тыс. тонн меньше, чем в октябре. Всего доставлен 1 тыс. 391 контейнер (18,37 тыс. тонн), 111 единиц накатной техники (2,445 тыс. тонн), а также 185 тонн генеральных грузов.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На середину ноября морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.

Калининград Усть-Луга Балтийск
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