"Совфрахт" намерен в середине 2024 г. начать перевозку автомобилей и вагонов в Калининград

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - АО "Совфрахт" планирует в середине 2024 года поставить на линию Санкт-Петербург - Калининград судно для перевозки автомобилей и ж/д вагонов, сообщила пресс-служба компании.

"В настоящее время в Калининградской области завершаются работы по модернизации т/х "Инженер Вешняков". После окончания работ к середине 2024 года судно сможет осуществлять перевозки автомобильного и железнодорожного транспорта", - говорится в пресс-релизе.

С ноября 2022 года "Совфрахт" осуществляет перевозки регулярной морской грузовой линией "Экспресс" по маршруту Санкт-Петербург - Калининград. На линии Усть-Луга - Калининград постоянно работают 4-6 судов. Компания, по ее данным, перевезла на этих маршрутах примерно 250 тыс. тонн навалочных грузов.

"Таким образом, еще одним вектором развития деятельности АО "Совфрахт" на калининградском направлении будут перевозки не только навалочных грузов, но и накатной техники", - отмечает пресс-служба.

Ранее компания сообщала, что ее суда осуществляют доставку в Калининград цемента в биг-бэгах, который входит в реестр номенклатуры грузов, подпадающих под санкции ЕС. С мая 2023 года по середину ноября судами выполнено 17 рейсов, объем фактически перевезенного груза составил 97,1 тыс. тонн.

В начале декабря калининградский губернатор Антон Алиханов говорил журналистам, что "господин Пурим (Дмитрий Пурим, председатель совета директоров АО "Совфрахт" - ИФ), за что ему большое спасибо, выведет скоро на линию новый железнодорожный паром". "Это тоже будет для нас большое облегчение в текущей транспортной ситуации", - сказал губернатор.

Значимость калининградской морской линии повысилась после того, как Литва ввела с середины 2022 года ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. Перевозки по железной дороге идут в объеме установленных квот на отдельные категории грузов. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На конец ноября морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 25 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград.