Brent подешевела до $80,64 за баррель

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти, поднимавшиеся днем в пятницу, вечером снова пошли вниз после выхода в плюс доллара США.

К 17:23 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,22 (0,27%), до $80,64 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на $0,1 (0,13%), до $75,86 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.