В Госдуму внесли законопроект об упрощении доступа резидентам САР к налоговым льготам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, упрощающий резидентам отечественных специальных административных районов (САР) доступ к пониженным налоговым ставкам: при учете доли их расходов в России не будут учитываться операции с ценными бумагами.

Законопроект № 888946-8 в палату внесли сенаторы Александр Шендерюк-Жидков, Владимир Джабаров, Елена Дягилева и Андрей Епишин.

Сейчас резиденты САР со статусом международной холдинговой компании (МХК) вправе рассчитывать на налоговые преференции (пониженные ставки по налогу на прибыль организаций с доходов в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным). Однако доступ к ним возможен при соблюдении ряда условий, среди которых - не менее 70% своих расходов МХК должна нести на территории России. Исключение предусмотрено только для расходов в рамках проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и иных работ, если они осуществляются по различным соглашениям с иностранными государствами: о разделе продукции, концессионным, лицензионным и т.д.

Законопроект позволяет не учитывать при определении доли расходов МХК в России еще и расходы по операциям с ценными бумагами. По мнению его разработчиков, это позволит предотвратить ситуацию с искусственным увеличением доли зарубежных расходов в случае продажи ценных бумаг, которыми МХК владела до перерегистрации в САР.

Этот законопроект совпадает с законопроектом, который сенаторы вносили в Госдуму в марте 2025 года. Изначальный законопроект был возвращен авторам из-за отсутствия заключения правительства. В начале апреля комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу.

Поправки к Налоговому кодексу

Также законопроект уточняет правила налогообложения первой продажи акций экономически значимых организаций (ЭЗО) после их создания. Принятие этой инициативы позволит инвесторам в более крупном размере, чем предусмотрено сейчас, учитывать расходы на приобретение ценных бумаг, тем самым уменьшая размер налогооблагаемого дохода при первой продаже акций и долей ЭЗО.

Инициативы уточняет нормы Налогового кодекса, которые позволяют уменьшать размер налогооблагаемого дохода в случае первой продажи акций и долей ЭЗО. Действующие правила предусматривают использование для этих целей доли балансовой стоимости акций ЭЗО в балансовой стоимости активов иностранной холдинговой компании (ИХК). При этом базой для расчета должна стать отчетность ИХК на 31 декабря 2021 года.

Законопроект разрешает использовать для расчета стоимости акций ЭЗО, принадлежавших ИХК, оценку их рыночной стоимости, предоставленную независимым оценщиком. Оценка должна производиться на дату через 150 дней после вынесения судом решения о приостановке корпоративных прав ИХК в отношении этой ЭЗО.

Ранее Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) сообщала о риске повышенного налогообложения в случае первичной реализации ценных бумаг ЭЗО из-за того, что затраты инвестора на покупку бумаг ИХК будут учтены не в полном объеме. В качестве примера АРИ называла ситуацию с бумагами X5 Retail Group и "Русагро", затраты инвесторов на покупку которых будут учтены лишь частично - 57,6% для X5, 10,94% для "Русагро".

Кроме того, сенаторы предлагают предоставить физлицам-инвесторам льготу на долгосрочное владение - более трех лет - ценными бумагами компании в случае ее трансформации в ЭЗО, оптимизируя налог при продаже ценных бумаг. Законопроект позволяет инвесторам добавлять к сроку владения акциями и долями ЭЗО время владения ценными бумагами иностранной холдинговой компании, которой ранее принадлежала российская структура.

Этот законопроект совпадает с предложениями парламентариев, которые они вносили в Госдуму в марте 2025 года. Изначальный законопроект был возвращен авторам из-за отсутствия заключения правительства РФ. Однако в начале апреля комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу.