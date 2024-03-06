ВВП Австралии в IV квартале вырос на 0,2% - минимально за 5 кварталов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Экономика Австралии в четвертом квартале 2023 года выросла на минимальные за пять кварталов 0,2% по сравнению с июлем-сентябрем, сообщило Австралийское бюро статистики.

Оценка роста ВВП в третьем квартале пересмотрена с повышением до 0,3% с 0,2%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,3% и в октябре-декабре.

Австралийская экономика растет девять кварталов подряд.

Потребительские расходы в четвертом квартале увеличились на 0,1% (в июле-сентябре - снизились на 0,2%). Норма сбережения населения повысилась впервые за девять кварталов - до 3,2% по сравнению с пересмотренными 1,9% кварталом ранее.

Рост госрасходов замедлился до 0,6% с 1,5%.

Капиталовложения бизнеса в октябре-декабре сократились на 0,2% после подъема на 1,5% в третьем квартале.

Объем австралийского экспорта в минувшем квартале снизился на 0,3%, импорта - на 3,4%.

ВВП Австралии в четвертом квартале вырос на 1,5% относительно аналогичного периода годом ранее. В третьем квартале подъем составил 2,1%, как и сообщалось ранее.