Сбербанк ожидает сохранения маржи в течение трех лет на уровне выше 5,5%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк ожидает сохранения маржи в течение трех лет на уровне выше 5,5%, заявил на "Дне инвестора" в среду вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

"Несмотря на то, что мы закладываем снижение уровня ставок, особенно к 2026 году, уровень маржи останется довольно высоким для Сбера и составит выше 5,5%, это существенно выше уровня, который есть сегодня на рынке", - заявил он.

"За счет чего у нас получится это сделать? Первый фактор - активное кредитование маржинальных сегментов, малого бизнеса, потребительского кредитования, кредитных карт, автокредитование и так далее. Это то, куда мы активно идем, целенаправленно наращиваем долю рынка и где мы хотим зарабатывать больше", - пояснил топ-менеджер.

Вторым фактором, который позволит держать маржу на уровне выше 5,5%, станет структура пассивов Сбербанка. Несмотря на высокие ставки, большая доля клиентских средств банка находится на текущих счетах.

По прогнозам Скворцова, чистая процентная маржа банка в четвертом квартале 2023 года будет не ниже, чем в третьем квартале (6%).

Чувствительность Сбербанка к изменению процентных ставок небольшая, отметил вице-президент. "Мы постоянно балансируем срочность активов и пассивов таким образом, чтобы при любом изменении ставок быть минимально чувствительными к этому. Прямо сейчас у нас чувствительность к параллельному сдвигу всех ставок на 100 базисных пунктов составляет лишь 5 млрд рублей, это чуть больше чем 0,1% нашего годового процентного дохода", - заявил он.