В Сбербанке ждут объем вкладов физлиц по итогам 2023 года выше 22 трлн рублей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Объем вкладов физлиц в Сбербанке в 2023 году может превысить 22 трлн рублей, сообщил журналистам в кулуарах дня инвестора первый зампред правления банка Кирилл Царев.

"Портфель средств физических лиц за год в Сбере вырос на 4,5 трлн рублей. Мы ожидаем, что по итогам года он превысит 22 трлн рублей", - сказал Царев.

Он отметил, что доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53%. Средний чек срочных вкладов увеличился на 15% - до 673 тысяч рублей.

Доля валюты в общем портфеле средств сохраняется на уровне около 9%. При этом доля юаня в структуре валютного портфеля сейчас занимает 13%, отметил первый зампред. По его словам, доля "недружественной" валюты в валютном портфеле средств физлиц за год сократилась на 9%.

Ранее сообщалось, что средства физлиц в январе-октябре 2023 года по РСБУ выросли на 16,3% - до 21,317 трлн рублей (рост в октябре - 1,2%).