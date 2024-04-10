Сбербанк планирует инвестиции в несколько крупных высокотехнологичных проектов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует вложить средства в несколько высокотехнологичных проектов и рассчитывает на доходность, сопоставимую с его рентабельностью капитала, сообщил на форуме "Открытые инновации" первый зампред банка Александр Ведяхин.

"Сбер сейчас рассматривает несколько достаточно крупных инвестиций в deeptech (компании, предлагающие продукты и услуги, основанные на новейших технологиях - ИФ), (...) российские фонды, очень интересные на наш взгляд, - сказал Ведяхин. - Там, на самом деле, по нашим оценкам, доходность будет, сравнимая с доходностью возврата Сбера на капитал, то есть 20% плюс, что в общем-то хорошая доходность".

По его словам, выйти из этих инвестиций можно через 8-10 лет (по мере закрытия фондов deeptech).

Он отметил, что сейчас на венчурном рынке deeptech наблюдается тенденция активного притока инвесторов. При этом ограничением для инвестиций в эту сферу он назвал высокую ключевую ставку ЦБ, которая способствует высоким ставкам по другим инструментам вложений (например, вкладам).

"Когда ключевая будет падать, альтернативная доходность (по инвестициям в deeptech - ИФ) резко возрастает, поэтому мы считаем, что конец года - следующий год будет существенное увеличение потока денег в фонды, которые связаны с deeptech", - заявил первый зампред Сбербанка.

Он добавил, что если раньше доля частных инвесторов в технологических стартапах составляла 15%, то сейчас она достигает 50%.