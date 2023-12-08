Доходы федерального бюджета РФ в ноябре упали до 2,85 трлн рублей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Доходы федерального бюджета РФ в ноябре 2023 года снизились к октябрю на фоне неблагоприятной конъюнктуры сырьевых рынков, следует из данных Минфина.

Как сообщило ведомство в пятницу утром, за январь-ноябрь в федеральный бюджет поступило 25,963 трлн руб., на 4,8% больше, чем год назад. Показатели за конкретный месяц Минфин не приводит, за январь-октябрь доходы составили 23,107 трлн руб., следовательно, за ноябрь - около 2,85 трлн рублей. В октябре федеральный бюджет, исходя из ранее публиковавшихся Минфином накопленных с начала года данных, получил порядка 3,37 трлн руб. доходов.

Нефтегазовые доходы составили за 11 месяцев 8,226 трлн руб., исходя из данных за 10 месяцев (7,21 трлн руб.), в ноябре этот показатель равнялся чуть больше 1 трлн руб. В октябре аналогичные расчеты дают оценку нефтегазовых поступлений в более чем 1,6 трлн руб.

Как сообщал ранее Минфин, средняя цена нефти Urals составила в октябре $81,52 за баррель, а в ноябре - $72,84.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть (+25,6%) и составили 17,737 трлн руб. "Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - отмечает Минфин.

Поступления в федеральный бюджет налога на прибыль выросли на 12,2% - до 1,74 трлн руб.

Объем расходов федерального бюджета за 11 месяцев составил 26,841 трлн рублей - это рост год к году на 11,7%, а с начала второго квартала (этот показатель Минфин обозначает отдельно из-за того, что в первые месяцы 2023 года отдельные статьи контрактуемых расходов финансировались ускоренно) - на 4,9%.

Показатель дефицита федерального бюджета за январь-ноябрь уже известен: в четверг на форуме ВТБ "Россия зовет!" его назвал президент Владимир Путин (878 млрд руб., 0,5% ВВП - те же цифры в пятничной сводке Минфина).

Согласно действующему закону о бюджете, на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. В конце сентября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит может быть и меньше 2%, а в начале октября Путин назвал еще более оптимистичную оценку - в районе 1%. В конце ноября министр финансов подтвердил ожидания на уровне около 1% ВВП.