Минфин оценил нефтегазовые доходы бюджета в 2023 году примерно в 9 трлн рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нефтегазовые доходы российского бюджета по итогам 2023 года составят около 9 трлн рублей, что соответствует уровню 2021 года, но ниже результата прошлого года, когда на рынке были высокие цены на нефть, сообщил телеканалу "Россия 24" вице-премьер Александр Новак.

Он сослался на оценку Минфина.

"2022 год я не беру, поскольку тогда были очень высокие цены и доходы были на 2,5 трлн выше", - сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс обеспечил ведущую роль в формировании ВВП - 27%, а поставки энергоресурсов за рубеж принесли 57% в общей доле в общей структуре экспортной выручки страны.