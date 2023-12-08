"Автотор" начал сборку китайских кроссоверов Kaiyi Х7

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" начал промышленную сборку среднеразмерного кроссовера Kaiyi Х7 Kunlun, сообщила пресс-служба компании.

Kaiyi Х7 один из самых крупных пассажирских автомобилей, выпускаемых в настоящее время в Калининграде. Колесная база кроссовера составляет 2800 мм. Длина новой модели - 4710 мм, ширина - 1964 мм, высота - 1705 мм.

Кроссоверы выпускаются в двух модификациях: с турбированными двигателями объемом 1,6 литра мощностью 186 л.с. и объемом 2 литра мощностью 238 л.с. Автомобили оснащаются 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Потребляемое топливо – Аи-92.

На первоначальном этапе промышленное производство продукции Kaiyi на заводе "Автотор" осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем планируется переход на полный цикл производства.

Как сообщалось, "Автотор" и Kaiyi Auto в январе 2023 года подписали соглашение о начале производства, а также ранее парафированное генеральное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Российский автопроизводитель получил эксклюзивное право на выпуск и дистрибуцию продукции Kaiyi в РФ и ряде стран СНГ.

Калининградский "Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai. Выпуск последних прекращен в начале октября 2022 года.

В настоящее время "Автотор" собирает, легковые и коммерческие автомобили китайских брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Foton и JMC.