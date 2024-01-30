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"Автотор" начнет выпуск двух моделей китайских кроссоверов Dongfeng Sokon

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Калининградский "Автотор" начнет сборку двух моделей Dongfeng Sokon - купе-кроссовера DFSK ix5 и семиместного полноприводного кроссовера DFSK ix7, сообщила пресс-служба "Моторинвеста" (Липецк, официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Dongfeng в России).

"Модели дополнят линейку семейства автомобилей DFSK на российском рынке, которая, в настоящий момент, представлена единственным представителем - семиместным кроссовером DFSK 580", - говорится в сообщении.

"Моторинвест" и "Автотор" договорились о выпуске на заводе в Калининграде первой партии автомобилей. Объем партии не уточняется.

"В рамках сотрудничества ООО "Моторинвест" берет на себя обязательства по распространению, реализации, предоставлению послепродажного, технического и гарантийного обслуживания произведённых автомобилей, а также поставке запасных частей/деталей для российских покупателей", - говорится в сообщении.

DFSK (Dongfeng Sokon) - совместное предприятие Dongfeng Motor Corporation и Seres Group, созданное в 2003 году. Seres Group - крупный китайский промышленный конгломерат, который, помимо автомобилей и мотоциклов, выпускает бытовую технику и автокомпоненты.

Бренд DFSK долгое время оставался единственным китайским брендом, представленным на европейском рынке автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, сборка которых была приостановлена весной, а также южнокорейские Kia и Hyundai (их выпуск прекратили в начале октября 2022 года).

Сейчас "Автотор" собирает, легковые и коммерческие автомобили китайских брендов Kaiyi, BAIC, SWM, Foton и JMC.

"Моторинвест" в сентябре 2022 года начал сборку электромобилей под брендом Evolute на базе технологий Dongfeng.

Помимо Dongfeng, "Моторинвест" является дистрибьютором китайского автомобильного бренда Voyah.

Автотор Калининград DFSK Dongfeng Моторинвест
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