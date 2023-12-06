"КАМАЗ" в 2023 г. может выпустить более 42 тыс., в 2024 г. - 45 тыс. грузовиков

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" в 2023 году планирует выпустить более 42 тысяч автомобилей, в 2024 году намерено довести объем производства до 45 тысяч машин, сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Наталия Кропотова.

Об этом Кропотова заявила, представляя на заседании городского совета в среду проект прогноза социально-экономического развития города.

Представитель "КАМАЗа" отказался от комментариев, отметив, что компания еще не утвердила бизнес-план на следующий год.

Ранее сообщалось, что бизнес-план на 2024 год совет директоров "КАМАЗа" планирует рассмотреть на заседании 8 декабря.

"КАМАЗ" - крупнейший производитель грузовиков в РФ.