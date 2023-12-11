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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Птицефабрика "Синявинская" в Ленобласти начала строить крупнейший в Европе птичник

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - АО "Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР" приступило к строительству нового птичника на своем предприятии в Кировском районе Ленинградской области, сообщила пресс-служба областного правительства.

В новом птичнике единовременно будут содержаться 550 тыс. голов птицы. Новые мощности позволят увеличить производство яиц в регионе на 170 млн штук в год.

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"Это будет крупнейший в Европе птичник. Работы идут в рамках исполнения поручения по увеличению производства яиц. Ленинградская область, при ежегодном объеме производства яиц в 3,5 млрд штук, что составляет порядка 600% от собственных потребностей региона, работает над увеличением производства яиц. При этом область построила репродукторы I и II порядка по выращиванию племенной птицы мясного и яичного птицеводства, что обеспечивает бесперебойное производство продукции птицепрома", - приводятся в сообщении слова зампредседателя правительства региона - председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко.

Объем инвестиций в проект не уточняется.

Как сообщалось со ссылкой на Малащенко, Ленобласть в 2023 году может снизить производство яиц на 2,5% до 3,4 млрд штук. "Это плановое снижение, так как в 2023 году по птицеводству мы решали два основных вопроса: создание репродукторов I и II порядков", - говорил Малащенко.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти, регион уже более 10 лет занимает 1-е место в России по производству яиц.

АО "Птицефабрика Синявинская" специализируется на производстве яиц и куриного мяса, является крупнейшим поставщиком яиц на северо-западе России. Птицефабрика введена в эксплуатацию в 1978 году на территории поселка Приладожский в Кировском районе Ленобласти.

Ленинградская область АО "Птицефабрика Синявинская
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