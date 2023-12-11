Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Новак рекомендовал компаниям увеличить предложение зимнего дизтоплива на бирже

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить предложение зимнего дизельного топлива на биржевых торгах, а Минэнерго поручено согласовать с производителями график его выпуска до конца марта – на весь период спроса. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Участие во встрече приняли руководители нефтяных компаний, представители Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

"Вице-премьер поручил мониторить ситуацию с ценообразованием на топливо на заправках в проблемных регионах. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями необходимо согласовать баланс производства зимнего дизельного топлива в стране на весь сезон спроса (до конца марта). Нефтяникам рекомендовано увеличить предложение зимнего дизеля на биржевых торгах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам ноября темпы производства зимнего дизтоплива были выше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Запасы бензина и дизельного топлива сохраняются на высоком уровне.

Участники совещания отметили стабилизацию цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита. В большей части регионов продолжается плановое снижение стоимости бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте в соответствии с биржевой динамикой. "Цены на топливо не превышают прогнозной инфляции по итогам года", - подчеркивается в сообщении.

Александр Новак Минэнерго Минфин ФАС Минсельхоз СПбМТСБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ определил порядок взаимодействия участников финрынка при обмене заблокированными активами

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

Аналитики предсказали рецессию в еврозоне по итогам IV квартала

Аналитики предсказали рецессию в еврозоне по итогам IV квартала

Новак 11 декабря снова обсудит с нефтяниками внутренние цены на бензин

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Ведомства опасаются падения рынка спиртосодержащих лекарств в случае введения акциза

Минпромторг допустил только точечные изменения ассортимента лекарств на рынке РФ

Эксперты сообщили об изменениях в логистике из-за атак на суда в Красном море

"КАМАЗ" запланировал увеличение выручки до 806 млрд рублей к 2030 году

Сбербанк за 11 месяцев получил 1,378 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });