Новак рекомендовал компаниям увеличить предложение зимнего дизтоплива на бирже

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяным компаниям рекомендовано увеличить предложение зимнего дизельного топлива на биржевых торгах, а Минэнерго поручено согласовать с производителями график его выпуска до конца марта – на весь период спроса. Об этом говорится в сообщении правительства РФ по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Участие во встрече приняли руководители нефтяных компаний, представители Минэнерго, Минфина, ФАС, Минсельхоза и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

"Вице-премьер поручил мониторить ситуацию с ценообразованием на топливо на заправках в проблемных регионах. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями необходимо согласовать баланс производства зимнего дизельного топлива в стране на весь сезон спроса (до конца марта). Нефтяникам рекомендовано увеличить предложение зимнего дизеля на биржевых торгах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам ноября темпы производства зимнего дизтоплива были выше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Запасы бензина и дизельного топлива сохраняются на высоком уровне.

Участники совещания отметили стабилизацию цен на топливо в стране и отсутствие его дефицита. В большей части регионов продолжается плановое снижение стоимости бензина и дизельного топлива в мелкооптовом сегменте в соответствии с биржевой динамикой. "Цены на топливо не превышают прогнозной инфляции по итогам года", - подчеркивается в сообщении.