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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

Новак заявил, что внутренний рынок нефтепродуктов РФ полностью обеспечен товаром

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Внутренний рынок нефтепродуктов России в настоящее полностью обеспечен товаром, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе "Открытого диалога" в Совете Федерации.

Он отметил, что в рамках мер, принятых правительством осенью прошлого года, удалось стабилизировать ситуацию на топливном рынке. В результате по итогам 2023 года рост цен на АЗС по бензинам составил 7,1%, по ДТ - 7,62%, что ниже показателя инфляции.

"В этом году наблюдаем стабильную ситуацию на топливном рынке как на бирже, так и в мелком опте, а также в рознице. На бирже сейчас цены относительно тех, которые были бы экономически целесообразными, даже несколько ниже, что создает определенный задел", - сказал Новак.

"Особенность этого года в том, что в январе встали на внеплановый ремонт два НПЗ. Мы оперативно реагируем на эту ситуацию. Я лично провожу штабы, мы предпринимаем меры, чтобы внутренний рынок не ощутил этого внепланового ремонта. Приняты меры по увеличению производства бензинов и снижению экспорта, что позволит нам увеличить поставки на внутренний рынок. Сейчас ситуация стабильная на АЗС и на бирже, потребности внутреннего рынка обеспечены. Регуляторы постоянно мониторят ситуацию. Коллеги из Минсельхоза участвуют в штабах Минэнерго, приглашаю и сенаторов принимать участие", - добавил Новак.

Александр Новак Совет Федерации
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