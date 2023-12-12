Лизинговая компания Avolon заказала у Boeing 40 самолетов 737 MAX

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Boeing Co. получил заказ от ирландской лизинговой компании Avolon на 40 самолетов 737 MAX. В сообщении Boeing уточняется, что речь идет о модели 737-8.

С учетом нового заказа количество самолетов Boeing 737 MAX (включая модели 737-8 и 737-10) в портфеле Avolon превысит 110 единиц.

В июне ирландский лизингодатель заказал еще 40 самолетов Boeing 737-8.

Глобальные лизинговые компании разместили 130 заказов на самолеты Boeing в 2023 году, причем более 90% из них пришлось на лайнеры 737-8, отмечается в сообщении компании.

С начала 2023 года капитализация Boeing увеличилась на 30,2%.