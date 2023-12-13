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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по 30-летним ипотечным кредитам в США на неделе, завершившейся 8 декабря, опустился на 10 базисных пунктов и достиг минимума с конца июля, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $726,2 тысячи на прошлой неделе составила 7,07%.

Стоимость обслуживания ипотечных кредитов в Штатах снижается с начала ноября на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система больше не будет повышать процентные ставки и может даже приступить к их снижению в первой половине 2024 года.

"Ставки по ипотеке снизились на прошлой неделе, поскольку поступающие статданные подтверждают мнение о замедлении роста американской экономики и прогноз снижения ставок Федрезерва в следующем году", - написал старший экономист MBA Майк Фратантони.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю подскочило на 7,4% после подъема на 2,8% неделей ранее. Показатель растет уже шесть недель кряду. В том числе количество заявок на рефинансирование ипотеки взлетело на 19,4%.

США Майк Фратантони MBA ФРС
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