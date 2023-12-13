ФРС намерена вернуть инфляцию в США к целевому уровню в 2%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в США по-прежнему высокая, и Федеральная резервная система (ФРС) твердо привержена тому, чтобы вернуть ее к 2%, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл по итогам завершившегося в среду заседания.

При этом он отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% займет определенное время.

По его словам, Федрезерв готов к ужесточению денежно-кредитной политики в случае необходимости. Руководство американского ЦБ не снимает с повестки дня возможность дальнейшего повышения ставок.

"Инфляция снизилась со своих максимумов, и это произошло без значительного роста безработицы. Это очень хорошая новость", - сказал Пауэлл.

Он ожидает, что некоторое замедление экономического роста приведет к дальнейшему сокращению спроса на рабочую силу и приведет рынок труда к более сбалансированному состоянию.

По словам Пауэлла, повышение ставок больше не является базовым сценарием, как это было 60 или 90 дней назад. Он сказал также, что руководство Федрезерва обсуждало время начала сокращения процентных ставок на декабрьском заседании. Решение о том, когда снижать стоимость заимствований, будет принято на основе всей совокупности данных.

"Нет оснований полагать, что экономика сейчас находится в рецессии", - заявил глава ФРС. При этом он считает, что всегда существует реальная возможность рецессии.

Как и ожидалось, Федрезерв сохранил базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых по итогам заседания, проходившего 12-13 декабря. Она находится на максимальном уровне за 22 года.

При этом ФРС улучшила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год - до 1,4% с 1,5%.