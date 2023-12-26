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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Столичное управление МЧС получило 20 электромобилей "Москвич"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство столицы передало региональному управлению МЧС 20 электрокаров "Москвич", передает корреспондент "Интерфакса" с торжественного вручения сертификатов на машины личному составу МЧС. Церемонию приурочили ко Дню спасателя 27 декабря.

"Эти автомобили нацелены на то, чтобы повысить эффективность работы сотрудников МЧС", - сказал замглавы столичного дептранса Дмитрий Пронин.

Врио начальника столичного главка МЧС Андрей Румянцев со своей стороны отметил эффективность взаимодействия ведомства с правительством Москвы.

"Мы рады, что совершенно новый вид техники прибыл в наш пожарно-спасательный гарнизон. (...) Еще раз спасибо!", - сказал он.

Москвич МЧС Москва Дмитрий Пронин Андрей Румянцев
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