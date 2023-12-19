Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне стабилизации нефти после роста и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,1-0,4% во главе с бумагами "Газпрома" в ожидании новостей с совета директоров концерна. Во "втором эшелоне" растут бумаги "СПБ биржи" на корпоративных новостях.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3078,38 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1079,72 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 0,9%.

Доллар просел до 89,78 рубля (-0,28 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Полюса" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), "МТС" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "НЛМК" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Акции "СПБ биржи" выросли до 79,9 рубля (+4,3%).

Расчетный депозитарий "СПБ биржи" готовит запрос в OFAC с предложением механизмов разблокировки активов, сообщила биржа утром во вторник. "СПБ биржа" намерена распространить лицензию OFAC на клиентов участников торгов, а также может снизить долю в капитале своего депозитария для вывода его из-под санкций, попросить о продлении лицензии OFAC.

Подешевели акции Polymetal (-0,9%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "Московской биржи" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Интер РАО" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", позитивное начало недели дает надежду на продолжение восходящей динамики рынка акций РФ на фоне роста цен на сырьевые товары. Основным драйвером для российского рынка будут оставаться цены на нефть. В целом движение к верхней границе диапазона может продолжиться, однако темп восстановления, возможно, замедлится. Тем не менее, волатильность будет повышенной на фоне квартальной экспирации фьючерсов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, накануне к вечеру стало известно, что ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, о котором говорилось уже несколько недель, в связи с чем меры не стали сюрпризом. В частности, ограничения предусматривают запрет на импорт российских алмазов, в том числе обработанных в третьих странах, дополнительные меры по соблюдению потолка цен на нефть, запрет на импорт из РФ ряда товаров, а также обязывает информировать Еврокомиссию о продаже РФ танкеров.

Для индексов МосБиржи и РТС краткосрочными целями роста могут стать уровни 3125 пунктов и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). При стабилизации выше указанных отметок можно будет говорить о вероятности возвращения к годовым максимумам. Вторник в РФ ожидается насыщенным на корпоративные события: инвесторы ждут заседания совета директоров "Газпрома" и возможного объявления о дивидендах, а "ЛУКОЙЛ" и ВТБ обсудят бюджет и стратегические цели развития на 2024-2026 годы, отмечает Кожухова.

Фондовые рынки США и Азии

В США индексы акций накануне выросли на 0,5-0,6%, Dow Jones не изменился. На прошлой неделе индексы выросли на 2,5-2,9%, завершив "в плюсе" седьмую неделю подряд, чего не происходило последние шесть лет, отмечает MarketWatch. Это обусловлено ожиданиями, что Федеральная резервная система начнет цикл снижения процентных ставок уже в следующем году.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила в понедельник в интервью Financial Times, что финансовые рынки "несколько забегают вперед", рассчитывая на снижение базовой ставки в начале следующего года. Аналогичное мнение в последние дни высказывали и другие представители Федрезерва, включая главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса и его коллегу из Чикаго Остана Гулсби.

Goldman Sachs в понедельник резко повысил прогноз для индекса Standard & Poor's 500 на 2024 год - до 5100 пунктов с ожидавшихся в ноябре 4700 пунктов. Ожидаемое смягчение денежно-кредитной политики, а также замедление инфляции окажут поддержку рынку акций, полагают эксперты банка. Они прогнозируют, что прибыль компаний из индекса S&P 500 в 2024 году повысится на 5%, однако допускают, что рост может оказаться существенно лучше, если смягчение ДКП простимулирует экономическую активность.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,03%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются менее чем на 0,1%).

Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося во вторник двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского центробанка.

Регулятор также сохранил ориентир максимальной доходности десятилетних госбумаг на уровне 1% годовых и намерен продолжать монетарное стимулирование, которое при необходимости готов усилить.

На китайский рынок давят неопределенность в экономике страны и опасения в отношении темпов ее восстановления, пишет Trading Economics.

В среду Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет, которая в ноябре была сохранена на уровне 3,45% и 4,2% соответственно. В понедельник он предоставил банкам 244 млрд юаней в рамках операций обратного РЕПО, в том числе впервые с конца сентября провел такие операции сроком на 14 дней.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после роста накануне, когда Brent локально поднималась к $79,5 за баррель, но к закрытию американской сессии просела ниже $78 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $77,97 за баррель (+0,04% и +1,8% в понедельник), январская цена WTI - $72,29 за баррель (-0,1% и +1,5% накануне).

Рост цен на нефть спровоцировали атаки йеменских хуситов на суда, следующие через Красное море. В результате крупнейшие морские перевозчики начали перенаправлять свои танкеры и контейнеровозы по другим маршрутам, а BP plc приостановила все перевозки нефти через регион.

Кроме того, поддержку нефтяному рынку оказали итоги состоявшегося на прошлой неделе заседания Федеральной резервной системы. Руководители ФРС сигнализировали о том, что цикл подъема процентных ставок окончен и спрогнозировали снижение ключевой ставки на 75 базисных пунктов в течение следующего года.