Аукцион по продаже "Росспиртпрома" 24 января отменен из-за отсутствия заявок

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Аукцион по продаже 100% акций АО "Росспиртпром", назначенный на 24 января, не состоится из-за отсутствия заявок, сообщает Росимущество. Актив будет выставлен на торги повторно.

Информация о новой дате торгов "будет опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов", говорится в сообщении.

Росимущество выставило на торги 100% акций предприятия в декабре 2023 года. Стартовая цена аукциона составляла 10,61 млрд рублей, заявки на участие в торгах принимались до 15 января 2024 года.

В документах на официальном информационном ресурсе ГИС Торги говорится, что выставленный на аукцион лот включает 6 865 466 470 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая (100% уставного капитала АО).

Как сообщалось, "Росспиртпром" по распоряжению правительства от 18 мая 2023 года включен в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2023-2025 годы.

В отчете по итогам оценки АО, подготовленном в конце прошлого года, говорилось, что продажи спирта компанией в 2023 году снизятся на 15,4%, до 16,5 млн декалитров (дал). Это также меньше целевого значения, которое утверждено директивами правительства в размере 19,5 млн дал.

Согласно отчету, в 2024 году АО прогнозирует объем продаж этилового спирта в 16,5 млн дал, в 2025 году - в 17,5 млн дал, в 2026 году - в 18,5 млн дал. Между тем в директивах правительства эти показатели на 2024 и 2025 годы составляют 20 млн и 20,5 млн дал соответственно. Восстановление объемов до директивных на 2023 год 19,5 млн дал "в трехлетней перспективе не планируется в связи с отсутствием такого объема спроса на рынке", говорилось в документе. Кроме того, в 2024 году АО не ожидает роста минимальной цены на спирт.

Спрос на этиловый спирт в первом полугодии 2023 года со стороны производителей алкогольной продукции сократился на 11,3% из-за снижения производства водки и ликероводочных изделий на 8,9%, в том числе в связи с закрытием ряда экспортных направлений.

Выручка от реализации спирта в 2023 году прогнозировалась в размере 10,588 млрд рублей, в 2024 году - 10,743 млрд рублей, в 2025 году - 11,859 млрд рублей, в 2026 году - 13,042 млрд рублей.

АО "Росспиртпром" было создано 16 января 2009 года. Сейчас ему принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из 8 спиртовых заводов мощностью 22,5 млн дал спирта (на конец 2022 года) и двух сервисных компаний. АО также оказывает услуги по вывозу, хранению и уничтожению изъятых из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, оборудования и транспорта, использовавшихся при их производстве.