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Собрание "Татнефти" по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Внеочередное собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 22 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщает компания.

На данном собрании акционеры должны были принять решение о выплате дивидендов по итогам третьего квартала 2023 года. Совет директоров компании рекомендовал начислить акционерам по итогам июля-сентября 35,17 рублей на все виды акций (по итогам 9 месяцев - 62,71 руб./акцию, с учетом выплаченных за I полугодие 27,54 руб.). Это существенно выше суммы, соответствующей выплате традиционных 50% чистой прибыли по РСБУ за период, - 17,26 рублей на акцию.

Повторное собрание созывается 28 декабря с той же повесткой дня.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 9 января 2024 года.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. Как сообщалось, по итогам 9 месяцев НК получила 208,395 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (+13% к аналогичному периоду прошлого года). Отчет по МСФО за 9 месяцев компания не раскрывала.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом один рубль. По состоянию на 30 июня 2023 года правительство Татарастана контролирует около 36% голосующих акций компании.

Татнефть
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