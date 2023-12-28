Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за III кв. в размере 35,17 руб. на акцию

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Татнефти" на повторном внеочередном собрании 28 декабря утвердили дивиденды за третий квартал 2023 года в размере 35,17 рубля на акцию (по итогам 9 месяцев - 62,71 руб./акцию, с учетом выплаченных за I полугодие 27,54 руб.), говорится в сообщении компании.

Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 9 января.

Всего на выплату дивидендов за третий квартал будет направлено 81 812 425 900 рублей, по итогам девяти месяцев (с учетом уже выплаченных за первое полугодие) - 145 млрд 875 млн 952 тыс. рублей.

Как сообщалось, чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ за девять месяцев 2023 года составила 208,395 млрд рублей (+13%), чистая прибыль за третий квартал - 80,28 млрд рублей (+2,5 раза к III кварталу 2022г). Таким образом, рекомендованные советом директоров выплаты составляют 70% чистой прибыли за девять месяцев по РСБУ. Отчет по МСФО за девять месяцев компания не раскрывала.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом один рубль. По состоянию на 30 июня 2023 года правительство Республики Татарстан контролирует около 36% голосующих акций компании.