Банки за год купили на аукционах Минфина ОФЗ на 1,5 трлн из 2,5 трлн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банки в 2023 прошедшем году заняли 60% рынка первичных размещений ОФЗ, следует из данных Банка России.

Всего за 2023 год Минфин разместил ОФЗ примерно на 2,5 трлн рублей, из них порядка 1,5 трлн рублей выкупили банки, сообщается в докладе ЦБ о развитии российского банковского сектора.

Декабрь на этот раз был малоактивным: Минфин разместил ОФЗ всего на 82 млрд рублей против 275 млрд в ноябре, и около 90% пришлось на бумаги с постоянным доходом. Основной спрос на ОФЗ предъявляли небанковские финансовые организации в рамках доверительного управления: они приобрели около 60% от общего объема выпуска, а банки - только порядка 40%. В 2022 году конец года проходил иначе: Минфин разместил ОФЗ на 1,4 трлн рублей (в основном - не "классику", а флоатеры), банки купили бумаги на 1,3 трлн рублей.

В целом за 2023 год объем вложений банков в долговые ценные бумаги вырос на 1,8 трлн рублей, из них около 1,5 трлн - ОФЗ, порядка 0,3 трлн - ипотечные ценные бумаги. За 2022 год общий показатель увеличился на 2,3 трлн рублей, главным образом это были ОФЗ.