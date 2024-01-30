Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Банки за год купили на аукционах Минфина ОФЗ на 1,5 трлн из 2,5 трлн рублей

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банки в 2023 прошедшем году заняли 60% рынка первичных размещений ОФЗ, следует из данных Банка России.

Всего за 2023 год Минфин разместил ОФЗ примерно на 2,5 трлн рублей, из них порядка 1,5 трлн рублей выкупили банки, сообщается в докладе ЦБ о развитии российского банковского сектора.

Декабрь на этот раз был малоактивным: Минфин разместил ОФЗ всего на 82 млрд рублей против 275 млрд в ноябре, и около 90% пришлось на бумаги с постоянным доходом. Основной спрос на ОФЗ предъявляли небанковские финансовые организации в рамках доверительного управления: они приобрели около 60% от общего объема выпуска, а банки - только порядка 40%. В 2022 году конец года проходил иначе: Минфин разместил ОФЗ на 1,4 трлн рублей (в основном - не "классику", а флоатеры), банки купили бумаги на 1,3 трлн рублей.

В целом за 2023 год объем вложений банков в долговые ценные бумаги вырос на 1,8 трлн рублей, из них около 1,5 трлн - ОФЗ, порядка 0,3 трлн - ипотечные ценные бумаги. За 2022 год общий показатель увеличился на 2,3 трлн рублей, главным образом это были ОФЗ.

Минфин ОФЗ Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Дело" отметило увеличение сроков доставки контейнеров на Черном море и Балтике

ЦБ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке и откажется от доклада по ДКП

ЦБ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке и откажется от доклада по ДКП

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне

Акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о дроблении акций

Акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о дроблении акций
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });