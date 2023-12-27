"Полюс" будет платить иностранным держателям евробондов в рублях

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - "Полюс" будет производить все выплаты по долларовым евробондам с погашением в 2024 и 2028 годах в адрес держателей, чьи права учитываются иностранными депозитариями, в рублях, сообщила золотодобывающая компания.

Переход на выплаты в рублях произошел в связи с наступлением "события альтернативной валюты платежа", предусмотренного условиями выпусков.

Согласно сообщению, "Полюс" перечислил рублевые средства на счет доверительного управляющего, ООО "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", для последующего перечисления купонных платежей клиринговым системам, которые должны довести их до иностранных владельцев еврооблигаций.

Таким образом, действуя в интересах владельцев облигаций, эмитент исполнил свои обязательства в соответствии с действующими условиями выпусков, говорится в сообщении.

Компания отмечает, что доверительный управляющий запросит письменное подтверждение от соответствующих клиринговых систем о том, что денежные средства могут быть переведены в их адрес. "Полюс" имеет право направить доверительному управляющего запрос на возврат всей суммы средств (либо ее части) в случае, если купонный доход будет перечислен в пользу иностранных владельцев напрямую, в том числе с использованием рублевых счетов типа "Д", а также по истечении трех месяцев после даты, в которую средства были выплачены доверительному управляющему.

"Полюс" долгое время оставался одним из немногих российских заемщиков, не лишившихся возможности проводить выплаты в адрес держателей евробондов, используя иностранную инфраструктуру. Владельцам евробондов, чьи права учитываются российскими депозитариями, компания платит напрямую в рублях (соответствующие изменения были согласованы держателями всех выпусков в прошлом году), иностранным инвесторам выплаты направлялись в долларах через основного платежного агента.

В феврале "Полюс" сообщал, что погасил долларовые еврооблигации-2023, осуществив выплаты основной суммы долга и купона всем категориям инвесторов. В обращении у компании остаются два выпуска еврооблигаций - с погашением в 2024 ($322,6 млн) и 2028 годах ($700 млн).

Но в конце мая компания подпала под блокирующие санкции США. Использовать традиционные каналы для расчетов с инвесторами компании, попавшие в санкционные списки, не могут.

Купонный платеж по выпуску-2024 у компании приходился на 29 июля (29 января компании предстоит его погашение), по выпуску-2028 - на 14 октября.