"Северсталь" купила часть активов "Венталла" по производству металлоконструкций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Северсталь" сообщила, что приобрела два актива холдинга "Венталл" в Калужской и Тульской областях, а также производственный комплекс в Череповце (Вологодская область).

Мощности новых трех активов позволят компании достичь объемов производства металлоконструкций в размере 126 тысяч тонн в год. Из них 48 тысяч тонн будет изготавливать предприятие "Северсталь стальные решения" с учетом реализации инвестпроекта по расширению мощностей к 2025 году, 48 тысяч тонн - "Венталл стальные решения", еще 30 тысяч тонн - производственный комплекс в Череповце после реализации инвестмероприятий.

Основной объем продукции "Венталл стальные решения" будет нацелен на внутренний рынок России, сказали "Интерфаксу" в компании, добавив, что в самой группе "Венталл" исторически достаточно большая доля продаж зданий (производит одно- и многопролетные здания из металлоконструкций различной этажности - ИФ) и строительных решений приходилась на экспорт в страны СНГ.

"Мы не только планируем сохранить эту часть бизнеса, но и укреплять взаимоотношения с ключевыми партнерами в контексте новой конфигурации наших активов по производству металлоконструкций", - сказала руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами "Северстали" Анастасия Мишанина.

Группа компаний "Венталл" была образована в 1991 году, с 2006 по 2018 год актив принадлежал финскому металлургическому концерну Rautaruukki и носил название "Руукки Рус". Оставшиеся два предприятия "Венталл-Кама" и "Венталл-Дон" не будут принадлежать компании "Северсталь".

Пока инвестиции в производственные мощности приобретенных активов "Венталл" не рассматриваются, однако "Северсталь" не исключает возможности модернизации парка оборудования и улучшения экономической составляющей проекта, добавила Мишанина.

Производственные помещения в Череповце площадью 46 тысяч квадратных метров ранее принадлежали Череповецкому заводу металлоконструкций, работа которого была прекращена, говорится в пресс-релизе. "Северсталь" намерена инвестировать в обновление мощностей свыше 1 млрд рублей в рамках реновации данного производственного комплекса.

Средства будут направлены на ремонт инфраструктуры, а также на приобретение и монтаж нового оборудования. Новое название актива - "Северсталь стальные конструкции". Выпуск первой продукции планируется во втором полугодии 2024 года. На предприятии будет создано порядка 500 новых рабочих мест.