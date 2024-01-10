Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

"Северсталь" купила часть активов "Венталла" по производству металлоконструкций

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Северсталь" сообщила, что приобрела два актива холдинга "Венталл" в Калужской и Тульской областях, а также производственный комплекс в Череповце (Вологодская область).

Мощности новых трех активов позволят компании достичь объемов производства металлоконструкций в размере 126 тысяч тонн в год. Из них 48 тысяч тонн будет изготавливать предприятие "Северсталь стальные решения" с учетом реализации инвестпроекта по расширению мощностей к 2025 году, 48 тысяч тонн - "Венталл стальные решения", еще 30 тысяч тонн - производственный комплекс в Череповце после реализации инвестмероприятий.

Основной объем продукции "Венталл стальные решения" будет нацелен на внутренний рынок России, сказали "Интерфаксу" в компании, добавив, что в самой группе "Венталл" исторически достаточно большая доля продаж зданий (производит одно- и многопролетные здания из металлоконструкций различной этажности - ИФ) и строительных решений приходилась на экспорт в страны СНГ.

"Мы не только планируем сохранить эту часть бизнеса, но и укреплять взаимоотношения с ключевыми партнерами в контексте новой конфигурации наших активов по производству металлоконструкций", - сказала руководитель управления по коммуникациям и работе с инвесторами "Северстали" Анастасия Мишанина.

Группа компаний "Венталл" была образована в 1991 году, с 2006 по 2018 год актив принадлежал финскому металлургическому концерну Rautaruukki и носил название "Руукки Рус". Оставшиеся два предприятия "Венталл-Кама" и "Венталл-Дон" не будут принадлежать компании "Северсталь".

Пока инвестиции в производственные мощности приобретенных активов "Венталл" не рассматриваются, однако "Северсталь" не исключает возможности модернизации парка оборудования и улучшения экономической составляющей проекта, добавила Мишанина.

Производственные помещения в Череповце площадью 46 тысяч квадратных метров ранее принадлежали Череповецкому заводу металлоконструкций, работа которого была прекращена, говорится в пресс-релизе. "Северсталь" намерена инвестировать в обновление мощностей свыше 1 млрд рублей в рамках реновации данного производственного комплекса.

Средства будут направлены на ремонт инфраструктуры, а также на приобретение и монтаж нового оборудования. Новое название актива - "Северсталь стальные конструкции". Выпуск первой продукции планируется во втором полугодии 2024 года. На предприятии будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

Северсталь Венталл СНГ Rautaruukki Анастасия Мишанина Руукки Рус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Расписки Fix Price подорожали на 5,2% на дивидендных новостях

"Автостат" сообщил о росте рынка новых легковых машин в России на 69% за год

"Автостат" сообщил о росте рынка новых легковых машин в России на 69% за год

Нефть Brent подорожала до $77,9 за баррель

Brent подорожала до $77,09 за баррель

ЕК одобрила создание совместного предприятия Volvo и Renault

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6%

Еврокомиссия изучает возможность проверки инвестиций Microsoft в OpenAI

Еврокомиссия изучает возможность проверки инвестиций Microsoft в OpenAI

Недружественному бизнесу условия "билета на выход" менять пока не будут

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });