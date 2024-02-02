"Северсталь" увеличила EBITDA в 2023 году на 22%, до 262,2 млрд руб.
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в 2023 году увеличила EBITDA на 22%, до 262,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 249,5 млрд рублей.
Рентабельность по EBITDA достигла 36% (+5 п.п.).
Выручка в прошлом году выросла на 7%, до 728,3 млрд руб. благодаря увеличению продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.
Свободный денежный поток (FCF) компании составил в 2023 году 119,97 млрд руб. (консенсус-прогноз - 118,4 млрд руб.). Годовое падение FCF на 23% компания объяснила оттоком денежных средств на пополнение оборотного капитала, который составил 9,08 млрд руб. и главным образом связан с увеличением запасов на фоне формирования резерва слябов перед остановкой доменной печи № 5 на капитальный ремонт.
В 2024 году capex составит, по прогнозам компании, 119 млрд рублей (+64%). В 2023 году инвестиции увеличились на 7%, до 72,6 млрд руб. в основном на фоне обесценения рубля в 2023 году.
Консолидированные финансовые показатели "Северстали" за 2023 год (млн руб.):
|2023 год
|2022 год
|Изменение, %
|Выручка
|728 314
|682 226
|7
|EBITDA
|262 229
|214 298
|22
|Рентабельность по EBITDA
|36
|31
|5 п.п.
|Свободный денежный поток
|119 970
|156 742
|-23
|Чистая прибыль
|193 875
|108 361
|79
|Чистый долг/EBITDA
|-0,8х
|-0,39х
|-
Производство стали в 2023 году "Северсталь" увеличила на 5%, до 11,3 млн тонн.
В декабре прошлого года CEO компании Александр Шевелев говорил журналистам, что в 2024 году "Северсталь" планирует произвести порядка 11 млн тонн металла, так как "это тот индикатив, который обеспечивает 100%-ю загрузку мощностей".
Операционные показатели "Северстали" (тыс. тонн):
|IV кв. 2023
|III кв. 2022
|Изменение кв./кв., %
|2023г
|2022г
|Изменение, %
|Продажи
|Стальная продукция, включая:
|2 572
|2 695
|-5
|10 733
|10 920
|-2%
|Полуфабрикаты
|137
|230
|-40
|947
|1 568
|-40
|г/к прокат
|1 115
|1 047
|6
|4 627
|4 688
|-1
|продукция с высокой добавленной стоимостью
|1 346
|1 416
|-5
|5 266
|4 761
|11
|Железная руда
|231
|227
|2
|1 478
|2 342
|-37