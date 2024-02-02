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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

"Северсталь" увеличила EBITDA в 2023 году на 22%, до 262,2 млрд руб.

"Северсталь" увеличила EBITDA в 2023 году на 22%, до 262,2 млрд руб.
Фото: РБК/ТАСС

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - "Северсталь" в 2023 году увеличила EBITDA на 22%, до 262,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA на уровне 249,5 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA достигла 36% (+5 п.п.).

Выручка в прошлом году выросла на 7%, до 728,3 млрд руб. благодаря увеличению продаж продукции с высокой добавленной стоимостью.

Свободный денежный поток (FCF) компании составил в 2023 году 119,97 млрд руб. (консенсус-прогноз - 118,4 млрд руб.). Годовое падение FCF на 23% компания объяснила оттоком денежных средств на пополнение оборотного капитала, который составил 9,08 млрд руб. и главным образом связан с увеличением запасов на фоне формирования резерва слябов перед остановкой доменной печи № 5 на капитальный ремонт.

В 2024 году capex составит, по прогнозам компании, 119 млрд рублей (+64%). В 2023 году инвестиции увеличились на 7%, до 72,6 млрд руб. в основном на фоне обесценения рубля в 2023 году.

Консолидированные финансовые показатели "Северстали" за 2023 год (млн руб.):

2023 год 2022 год Изменение, %
Выручка 728 314 682 226 7
EBITDA 262 229 214 298 22
Рентабельность по EBITDA 36 31 5 п.п.
Свободный денежный поток 119 970 156 742 -23
Чистая прибыль 193 875 108 361 79
Чистый долг/EBITDA -0,8х -0,39х -

Производство стали в 2023 году "Северсталь" увеличила на 5%, до 11,3 млн тонн.

В декабре прошлого года CEO компании Александр Шевелев говорил журналистам, что в 2024 году "Северсталь" планирует произвести порядка 11 млн тонн металла, так как "это тот индикатив, который обеспечивает 100%-ю загрузку мощностей".

Операционные показатели "Северстали" (тыс. тонн):

IV кв. 2023 III кв. 2022 Изменение кв./кв., % 2023г 2022г Изменение, %
Продажи
Стальная продукция, включая: 2 572 2 695 -5 10 733 10 920 -2%
Полуфабрикаты 137 230 -40 947 1 568 -40
г/к прокат 1 115 1 047 6 4 627 4 688 -1
продукция с высокой добавленной стоимостью 1 346 1 416 -5 5 266 4 761 11
Железная руда 231 227 2 1 478 2 342 -37

Северсталь
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